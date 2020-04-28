قالت الفنانة سهير رمزي: إنها نادمة على فيلم «المذنبون» وتمنت إزالته من تاريخها لافتة إلى أنها بعد ارتدائها الحجاب والتزامها الديني كانت ترى دورها في العمل السينمائي أمرًا لا يمكن تصوره أو المشاركة فيه.
تابعت خلال لقائها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه إيناس الدغيدي على قناة «القاهرة والناس»: «أول لما عملت الفيلم كنت فرحانة به جداً وحصلت على جائزة من خلاله بس ندمت على المشاركة فيه بعد التزامي الديني».
وأكدت: أنها لا تزال نادمة على دورها في فيلم «المذنبون» ولم تغير رأيها وعند عرضه لا ترغب أو تحب مشاهدته، معقبة: «أنا مش الشخصية دي وفيه أفلام كتير عملتها مبحبش اتفرج عليها وبزعل من نفسي لما يكون دور إغراء وعجب الناس».
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو سهير رمزي: "ندمانة على فيلم "المذنبون" وزعلانة من نفسي في أدوار الإغراء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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