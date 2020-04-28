أيمن بهجت قمر يعيد كريم عبد العزيز للمسرح بعد غياب 20 عاماً

أكد الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، تعاقده مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد فهمي، على مسرحية جديدة من إنتاج المنتج أحمد بدوي، والمقرر الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.

قال بهجت قمر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه انتهى من كتابة المسرحية، مضيفًا: «إن شاء الله نصبر بس شوية وأكيد ربنا مش هيسيبنا كدا بعد ما نعدي المحنة دي».

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وتعد هذه المسرحية هي التي ستعيد كريم عبدالعزيز للمسرح بعد غياب استمر أكثر من عشرين عاماً، حيث لم يقدم أي عمل مسرحي منذ مشاركته في مسرحية «حكيم عيون» مع أحمد حلمي وعلاء ولي الدين

يذكر أن الشاعر أيمن بهجت قمر، يعرض له حالياً مسلسل «فلانتينو»، والذي يقوم ببطولته الزعيم عادل إمام، والفنانة داليا البحيري، والفنان حمدي الميرغني، والفنانة دلال عبد العزيز، والفنان عمرو وهبة، والفنانة هدى المفتي، والفنان طارق الإبياري، ومن إخراج رامي إمام.

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يجسد الزعيم عادل إمام شخصية تسمى «نور عبدالحميد» خلال أحداث المسلسل، ويمتلك بعض المدارس الدولية مع زوجته التي تجسد شخصيتها الفنان القديرة دلال عبدالعزيز، والمدارس تسمى «فلانتينو» كنية لاسم الشهرة الخاص بنور، ويقع في العديد من المشاكل لتشابه اسمه مع امرأة مطلوب القبض عليها، ويجدها ويحاول مساعدتها ويقع في حبها.

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