شاهد: الفيديو الذي تسبب في رفض هاني شاكر دخول حسن شاكوش نقابة الموسيقيين

يبدو أن أزمة حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية لا تزال مستمرة حتى الآن، رغم اقتراح النقابة تفعيل شعبة لاحتضان مؤدي المهرجانات الشعبية، تحت مسمى «شعبة الأداء الشعبي»، وليست أداء المهرجانات.

وفي ظل هذه الأزمة وتوقف الحفلات نهائياً لانتشار فيروس كورونا، حاول «شاكوش» الحصول على تصريح من المهن الموسيقية للعمل عقب عودة الحياة لطبيعتها إلا أن النقابة رفضت طلبه، ولم تصرح له بالغناء حتى الآن، برغم تقديمه الأغاني الشعبية، بعيداً عن المهرجانات، لتستمر أزمته مع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

وأكد أحد القائمين على إدارة أعمال «شاكوش»، أن سبب الأزمة ورفض الفنان هاني شاكر، إعطاء شاكوش تصريحاً بالغناء، هو الفيديو الذي ظهر فيه، مصرحاً بأنه اجتاز اختبار لجنة النقابة، ويستعد للحصول على الكارنيه وهو ما أثار غضب «هاني شاكر».

فيما أكد أيضاً، أن جملة «خمور وحشيش»، في أغنية بنت الجيران، كانت ولا تزال من أسباب الأزمة الأخيرة التي تعرض لها شاكوش وعمر كمال، بعد أن قدمها في حفل باستاد القاهرة.

وظهر حسن شاكوش، مؤخراً في برومو برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شبكة قنوات «mbc»، ومن المقرر عرضها خلال حلقات شهر رمضان.

Advertisements

شاهدي الفيديو :