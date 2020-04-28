شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 4 من "النهاية".. يوسف الشريف يترك القدس ويذهب لتكتل الواحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحكى الحلقة الرابعة من مسلسل "النهاية"، للنجم يوسف الشريف، أنه بعد سفر المهندس "زين" من القدس وذهابه لمكان جديد وتكتل جديد من العالم "تكتل الواحة"، الذي يبدو أنه مصر بعد 100 عام، يقابل يوسف الشريف هناك "سليمة" سارى عادل، وتؤكد له أن التعليم في هذا المكان مهم جدا ولكنها تخبره بعدة قواعد مهمة يجب الالتزام بها، ويدخل المهندس زين في مكان يغلب عليه اللون الأبيض وحتي غرفته كلها أبيض في أبيض، والمكان مجهز له، وبه ملابس وكل ما يحتاجه وهذا المكان اسمه "الواحة"، ولديه تصريح بالتواجد في الواحة فقط ولكن غير مسموح له الاتصال بالخارج خاصة أنه يريد أن يطمئن على زوجته فى القدس .



يوسف الشريف

"سليمة" الفتاة المسئولة في منطقة تكتل الواحة تنصح يوسف الشريف بعدة نصائح حول مصيره وأهمية وجوده معهم، وتتناقش معه حول الحرب التي حدثت ومات خلالها والدها ووالدتها، وأن نقطة الطاقة كانت هي الصراع الذي حدثت بسببه الحرب العالمية، ويقابل المهندس زين "شاكر" الفنان محمد مرزباني رئيس قسم الطاقة في المختبر، ويدخله معمل الطاقة الخاص بتكتل الواحة ويشرح له ما يحتاجه منه، ويؤكد له أن الحروب هي سبب أزمة الطاقة ويطلب منه مساعدة الناس وتحرير احتكار الطاقة .



مسلسل النهاية (2)

المهندس زين يشترط على تكتل الواحة أن يحدث زوجته قبل العمل معهم، وبالفعل يصرح له بالحديث مع زوجته في القدس ويحدثها ويطمئنها ويطمئن عليها وعلى مولوده الجديد "يحيي".



مسلسل النهاية الحلقة 4

سهر الصايغ "صباح" يوقظها شبيه المهندس زين "يوسف الشريف" الإنسان الآلى ويجهز لها الفطار ويؤكد لها أنه يحبها جدا أكثر من اي شىء في العالم، وتودعه بعد أن تنصحه بعدم الخروج فيفتح الروبوت "زين" النافذة فيلتقطه الرادار الخاص بالسيد مؤنس ويتوجه للقبض عليه وتنتهى الأحداث على ذلك .



يوسف الشريف وسارة عادل

وكانت قد بدأت الحلقة الرابعة بالقبض على المهندس زين من قبل جهة مهمة هدفها القضاء على احتكار"انرحيكو"، ويكتشف أن من يقبض عليه صديق قديم له يريد منه مساعدته فيذهب معه ويترك زوجته بالمستشفي ويركب في طائرة خاصة تشبه سفينة الفضاء تطير به بعيدا، وداخل تلك المركبة يشرب مشروب يجعله ينام للحظات ويري في حلمه والده .

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سارة عادل في دور سليمة

تضع ناهد السباعي زوجة زين مولودها ويرزق المهندس يوسف الشريف بولد بعد هروبه من المستشفى مع الجهة الخيرة التي تقف ضد تكتل " انرحيكو " الشرير .



مشهد من الحلقة 4

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.



يوسف الشريف في مسلسله



تكتل الواحة مصر بعد 100 عام



يوسف الشريف في تكتل الواحة



تكتل الواحة