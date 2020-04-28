شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الرابعة من الاختيار.. أحمد العوضى يشهد على مبايعة أبو بكر البغدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، أحداثاً متتالية، حيث طلب أبو بكر البغدادى المبايعة من أبو مصعب "إيهاب فهمى"، والمقاتلين أتباعه في وجود الإرهابى عشماوى - أحمد العوضى، وأعطاه مهلة أسبوعين لكى تتم المبايعة، كما تنبأ البغدادى لـ عشماوى باختياره ليكون كبير المقاتلين والمجاهدين في اٌقرب وقت كونه ضابط صاعقة سابق، ولديه خبرة فى القتال.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.