شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 4.. محمد رمضان يعتدى على طليق نور اللبنانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنس"، الذى يذاع على قناتى dmc، و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، لجوء "علا" التي تجسدها نور اللبنانية لـ"رضوان البرنس" الذى يجسده محمد رمضان، بأن يأتي معها إلى منزل طليقها حتى تحصل على أوراقها مثل شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية وغيرها، بسبب خوفها من اعتدائه عليها.

ولبى "رضوان" محمد رمضان طلبها وبالفعل ذهب معها، وكما توقعت حاول زوجها أن يغلق الباب في وجهها دون أن يعطى لها أي شيء، وهنا تدخل "رضوان" وقام بضربه، وصوب فى وجهه مسدسا، وأعطاه درسا في الأخلاق وكيف يتعامل الرجل مع النساء، وطلب من "علا" أن تأتى بأشيائها وبعد أن حصلت على ما تريده، أخبر طليقها أن المسدس لعبة وليس حقيقيا وتركه له.

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وتحدث "رضوان" و"علا" سويا فى طريق رجوعهما، وأخبرته أنها تذكرت عندما كانا في سن صغيرة وقام "رضوان" بضرب شخص حاول معاكستها، فرد عليها قائلا: "فاكرة لما قلتلك إنى بحبك وروحتى فضحتينى وقلتى إنى بخرف عشان اتخبطت في الخناقة"، ما دفع نور أن تقول له أن كل شيء نصيب، كما أشادت بجمال زوجته" لبنى" التي تجسدها نجلاء بدر.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.