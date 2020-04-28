شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يصفع شقيقته بعد اعتدائها على زوجته فى الحلقة 4 من البرنس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنس"، الذى يذاع على قناتى dmc، و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، مشاجرة "عبير" شقيقة محمد رمضان والتي تجسدها رحاب الجمل مع "لبنى" زوجة محمد رمضان والتي تجسدها نجلاء بدر، بسبب أن والدها كتب المنزل باسم "رضوان البرنس" ليصعد "رضوان" محمد رمضان على صوتهما، وقام بصفع "عبير" على وجهها وحذرها من أن تلمس زوجته مرة أخرى، والتي قامت بتهديده في النهاية بأن تقتلها هي وأطفاله.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.