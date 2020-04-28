شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب ينشر صورة جديدة من كواليس مشاهدة فى مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الفنان محمد رجب، جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسل الاختيار، حيث يشارك النجم أمير كرارة وأحمد العوضى ومجموعة أخرى من النجوم، الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، منذ عرضه أول شهر رمضان الحالي.



الفنان محمد رجب فى كواليس مسلسل الاختيار

يشار أن النجم أمير كرارة عبر عن حبه وامتنانه لعدد من النجوم الذين شاركوه الحلقات الأولى من مسلسل "الاختيار"، حيث نشر صور ماجد المصرى، وآسر ياسين، ومحمد رجب، وإسلام جمال، وكريم محمود عبد العزيز، عبر خاصية "ستورى" على حسابه الشخصى بموقع "انستجرام"، موجهًا لكل منهم رسالة يعبر فيها عن حبه لهم.

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ونشر أمير كرارة، صورة لتدوينة سابقة كتبها آسر ياسين، وعلق عليها: "أخويا وحبيبى ويل سميث العرب"، كما نشر صورته مع الفنان ماجد المصرى، وكتب فى تعليقه عليها: "أجدع خلق الله.. ماجد المصرى"، كذلك شارك الجمهور صورة من كواليس مسلسل "الاختيار" مع الفنان محمد رجب، وكتب: "الأخ الكبير فعلًا.. محمد رجب"، وفى تعليق على صورته مع إسلام جمال قال: "أخويا العسلية"، كذلك جاءت صورة الفنان كريم محمود عبد العزيز، ضمن قائمة "ستورى" كرارة، وكتب عليها: "الساحر الصغير".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.