شكرا لقرائتكم خبر عن بنك حظ وتسول وسرقة فى مواقف كوميدية عديدة بالحلقة الرابعة من "عمر ودياب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 4 من مسلسل عمر ودياب العديد من الأحداث الكوميدية، وهو العمل الذى يذاع على قناتي ON والحياة، حيث شهدت الحلقة محاولة سطو من قبل عصابة سعت للاستيلاء على عبوة ذهب مع ربيع وخاطر تقدر بـ 30 مليون جنيه مصري.

ولأن العربة التى يقودها الثنائي عمر ودياب مصفحة فلم تتمكن العصابة من تنفيذ مخططها، وإنما فشلت في إطار كوميدي، حيث حاول ربيع وخاطر التسلية من خلال لعب ألعاب كبنك الحظ، وغيرها.

بعد ذلك تمكن عمر ودياب من الهرب، كما فشلت العصابة في الاستيلاء على الأموال، وبالتالى عاد الثنائي إلى الشركة، وعلما أن هناك من دبر لهما تلك المكيدة من قبل الشركة، إلا أنهما ورغم هذا النجاح تركا الشركة ووقعا على وصل أمانة من جديد بهدف تصليح عربة الشركة التى كانت فى عهدتهما.

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الأمر لم يقف عند ذلك في مسلسل عمر ودياب، وإنما وصل إلى محاولتهما تعويض ما حدث لهما بالبحث عن وظيفة جديدة، حيث رأي ربيع أن تثبيت الناس في الشارع وسرقتهم هي المهنة المناسبة لسداد وصولات الأمانة، في حين رأي خاطر اللجوء إلى التسول في الشارع.

وكان النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى، قد شارك خلال الساعات الماضية عبر حسابه على إنستجرام" بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.