شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز في كواليس تصوير مسلسل الاختيار: أبو سليم يا مجدع يا غالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد عز، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة له من وراء كواليس تصوير مسلسل الاختيار بطولة النجم أمير كرارة الذي حل ضيف شرف على المسلسل، المقرر له اليوم في الحلقة الرابعة.

ونشر عز صورة له مع كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهما يرتديان الملابس العسكرية، وكتب قائلاً: "مليون مبروك النجاح يا أبو سليم يا مجدع يا غالي".

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ومسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.



محمد عز مع امير كرارة

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

وشهدت الحلقة الثالثة أحداث متتالية ، حيث رزق المنسى - أمير كرارة بمولودته "عليا"، كما وصل عشماوى - أحمد العوضى إلى تركيا، والتقى "غسان" واحدًا من المهربين المتعاونين مع أبو مصعب - إيهاب فهمى أحد قادة التكفيرين والإرهابيين فى جبهة النصرة، والمقرر أن يتعاون معه عشماوى.