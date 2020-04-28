شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الرابعة من الاختيار.. منسى يذهب للخدمة فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، استقبل الضابط أحمد صابر منسى خبر نقله إلى الكتيبة 103 صاعقة في شمال سيناء بفرح كبير، وتحدث مع زوجته، وأكد لها أنه سيذهب للخدمة هناك، وطالبها ألا تخبر والده ووالدته بسفره إلى سيناء بل تخبرهم بأنه مسافر إلى الخدمة في الإسكندرية، حتى لا ينتابهم القلق.

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ومع تصاعد الأحداث صادف نقل العقيد أحمد صابر المنسى إلى سيناء 3 يوليو 2013، نفس اليوم الذى ألقى فيه الفريق أول عبد الفتاح السيسى بيان الجيش المصرى، والذى كان يشغل وقتها منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، الذى نص على عزل "الإرهابي" محمد مرسى، وتعطيل العمل بالدستور، فضلا عن تكليف رئيس المحكمة الدستورية عدلى منصور بإدارة شئون البلاد.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.