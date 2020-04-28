شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يرزق بولد من زوجته ناهد السباعى فى الحلقة 4 من "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر الأحداث المشوقة لمسلسل "النهاية" ليوسف الشريف وتبدأ الحلقة الرابعة بالقبض على المهندس زين من قبل جهة مهمة، هدفها القضاء على احتكار "انرحيكو"، ويكتشف أن من يقبض عليه صديق قديم له يريد منه مساعدته، فيذهب معه ويترك زوجته بالمستشفى ويركب في طائرة خاصة تشبه سفينة الفضاء، تطير به بعيدا وداخل تلك المركبة يشرب مشروبا يجعله ينام للحظات ويرى فى حلمه والده.

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وتضع ناهد السباعي زوجة المهندس "زين" مولودها، ويرزق يوسف الشريف بولد بعد هروبه من المستشفى مع الجهة الخيرة التى تقف ضد تكتل "انرحيكو" الشرير.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى، ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.