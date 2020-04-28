شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 4 من الاختيار.. كوميديا محمد إمام مع عسكرى يهاتف خطيبته أثناء الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم محمد إمام فى مشهد كوميدى خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، حيث كشف المشهد كوميديا بين المقدم محمد إمام، قائد إحدى الكتائب في شمال سيناء، مع أحد الجنود، حيث شاهده وهو يتحدث مع خطيبته فى الهاتف، وقال له بطريقة كوميدية: "أنت عمال تتنحنح وتحب في التليفون، وأنا قولت محدش يتكلم في التليفون أثناء الخدمة"، ليرد الجندى: "أنا بكلمها للشديد القوى.. أنا خاطبها من 3 سنين، وكنت بطمن على عمى عشان بيموت"، وفى حالة إنسانية أعطى محمد إمام هاتفه للجندى ليتحدث مع خطيبته، وخلال تلك الأحداث يحدث هجوم إرهابى على الكتيبة لتنتهى الحلقة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.