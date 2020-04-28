شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكر آسر ياسين روح جده فى كواليس شخصية الضابط الشهيد فى "الاختيار"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ عرض مسلسل "الاختيار" على قناة ON، ويحقق حالة كبيرة من النجاح على مدار الأيام الثلاثة الماضية، بسبب ما يتضمنه العمل من محتوى جاذب للمشاهد، بالإضافة إلى التطرق لبطولات الجيش المصري في التصدي للعمليات الإرهابية في سيناء، بالتعرض للشهيد أحمد المنسي الذى يلعب دوره النجم أمير كرارة من جهة، وعلى جانب آخر يتعرض للإرهابي هشام عشماوي الذى يقوم بدوره الفنان احمد العوضي الذى نال إشادات كبيرة على دوره في المسلسل طوال الحلقات السابقة.



آسر ياسين مع أمير كرارة فى كواليس الاختيار

ومع اعتياد مشاهدي المسلسل على وجود مفاجأة في كل حلقة تتمثل في ضيف شرف، مثلما حصل مع النجوم ماجد المصري، إياد نصار، آسر ياسين، ارتدوا جميعا البدلة العسكرية خلال أحداث المسلسل، نتعرض في السطور التالية إلى حكاية ربما لا يعلمها كثيرون عن الأخير آسر ياسين، حيث يرتبط بقصص عديدة مع البدلة العسكرية اكتسبها عن طريق جده الراحل فؤاد ياسين الذى ربما لا يعرف الكثيرون أنه كان أحد أبطال حرب أكتوبر 1973.

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وهو الأمر الذى يدفع النجم آسر ياسين لتذكره والاحتفاء به دائماً في كافة المناسبات الوطنية من يوم السادس من أكتوبر إلى عيد تحرير سيناء بنشر صورة لهما معاً، مؤكداً فخره بأن جده أحد أبطال حرب 73، كونه كان يخدم في حرس الحدود، كما كان أحد ضباط المخابرات الحربية، مثلما ذكر خلال هذا الفيديو.

وبالتالي مع تجسيد آسر ياسين دور الضابط في الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار"، الذى نجح في تدمير وكر للجماعات الإرهابية إلا أنه استشهد في النهاية، ربما تذكر بالتأكيد روح جده الراحل أثناء لعب تلك الشخصية خلال أحداث مسلسل "الاختيار".