شكرا لقرائتكم خبر عن ابن شقيق يسرا يستعين بها لإنقاذه من فضيحة جنسية فى رابع حلقات" خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "خيانة عهد" فضيحة كبرى بطلها "تيام مصطفى قمر"، والذى يجسد دور "على" ابن خالد سرحان شقيق يسرا، حيث قام بممارسة الجنس بالفيديو عن طريق الهاتف مع فتاة، إلا أنه اكتشف أنه لم يكن يراسل فتاة وإنما رجل منتحل صفة فتاة وبعد أن أوقعه وسجل له فيديوهات جنسية يقوم بابتزازه وتهديده بتلك الفيديوهات.

وقام "علي" بإخبار عمته يسرا والتي تجسد دور "عهد" بالواقعة، ووعدته أنها ستجد حلا وأن عليه عدم إخبار أحد بما حدث.

وضمن سياق الأحداث تعرضت "حلا شيحة"، والتي تجسد دور فرح شقيقة يسرا لحادث انقلاب سيارتها وهي في طريقها ليسرا بعدما وضعت المخدرات في علبة دواء هشام نجل يسرا، وبعدما أظهرت الأحداث تواطؤ حلا مع جومانا مراد لتدمير حياة نجل يسرا وجعله مدمن للمخدرات.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.