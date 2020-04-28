شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يسعى لرد فلوس سرقها من نيللى كريم فى رابع حلقات "بـ100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "بـ100 وش"، بمحاولة عمر "آسر ياسين" جمع الأموال التي طلبتها سكر "نيللى كريم" بدلا من الألماس الذى سرقه منها، حيث ذهب إلى صديقته "علا رشدى" وطلب منها مائة ألف جنيه لكنها لم تمتلك المبلغ الكافي، ليأخذ منها اللاب توب عنوة ويخرج من الباب مسرعا لبيعه وتسديد الفلوس إلى سكر.

وفى المشهد الثانى يحكى "إسلام إبراهيم" كيف تعرف على سكر، وبدأ عمليات النصب معها، قائلا: "أنا اسمى أحمد محسن الشهير بحمادة.. ماما وبابا اتوفوا وهما رايحين يحجوا، واتربيت مع سكر ومامتها وأختها، وكان حلم والدى ووالدتى أكون مهندس ميكانيكى بس مذكرتش بعد وفاتهم وحولت صنايع، وبقيت أشهر واحد يصلح أجهزة في المنطقة، وكان يكبر لنادية شقيقة سكر يوميا، والصبح بوصل طلبات في محل الفطاطرى وبليل مع سكر في سرقات النصب وكل ده بيحصل ولسه مقولتش لنادية أنى بحبها".

ويعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 7:45، مسلسل "بـ 100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.