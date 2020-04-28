شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنشر صور جديدة من كواليس مسلسل خيانة عهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت الفنانة يسرا، جمهورها بصور جديد من كواليس مسلسل خيانة عهد، لذى ينافس في السباق الرمضانى الحالي، وعلقت قائلة :"خلف الكواليس"، وذلك عبر حسابها بموقع انستجرام.





مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

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وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.