شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى يتزوج من فتاة تصغره بعقود فى رابع حلقات مسلسل فلانتينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "فلانتينو" زواج سمير صبري والذي يجسد دور جميل صديق عادل إمام في المسلسل من فتاة شابة، وعزم جميل عادل إمام على حفل الزفاف في فيلاته، وحضر الزعيم الحفل بعدما كذب على زوجته عفاف عصمت، حيث قال لها إنه سيزور شقيقته.

وشهدت الحلقة تطور علاقة نبوية ابنة عادل إمام بالمسلسل وتجسد دورها هدي المفتي وأستاذها بالجامعة، حيث احتفلت بعيد ميلاد صديقتها في الكلية وأحرجت أستاذها بالجامعة، وأجبرته على تناول التورتة والعصير مما تسبب له فى أزمة سكر، ونقل إلى المستشفى، لتذهب معه وتظل إلى جواره إلى أن يفيق من غيبوبته.

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" يُعرض على قناة dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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