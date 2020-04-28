شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات حقيقية من جنازة الرئيس الراحل أنور السادات فى رابع حلقات "ليالينا 80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "ليالينا 80"، الذى يعرض حصرياً على شاشة cbc، بالحديث عن الجماعات الإخوانية، مع حسنى شتا "مجدى" ووالده صبرى عبد المنعم وعدد من أصدقائهم فى إحدى قهاوى وسط البلد، بعد ما أكد لهم "مجدى" أن ميدو عادل يحتاج إلى "قدم صناعية" بعد الحادث الذى تعرض له، كما حدثت مشادة كلامية بين محمد على رزق وزوجته "زينب"، بسبب الخلفة.

وطلب "هشام" إياد نصار من زوجته غادة عادل أن تهدئ الأمور بينهما بعد البعد والجفا الذى تم بينهما والخلافات المستمرة بينهما، واعترضت غادة على كلامه وأكدت له أن الوقت غير مناسب بسبب حادث ابنتهما، ويبدو أن الغيرة تملكت من "هشام"، بعد رؤية زميلها "مدحت"، محمد الشقنقيري فى المستشفى للاطمئنان على ابنتها بعد الحادث التي تعرضت له.

وتوالت الأحداث بزيارة "جلال" خالد الصاوى، لـ ميدو عادل وصابرين للاطمئنان عليه بعد الحادث وفقدان ساقه، وأكدت "رقية" والدة ميدو أنهم تنازلوا عن القضية منعا للمشاكل، وتعجب ميدو من طريقة "جلال"، ونظراته لوالدته، كما غضب "هشام" إياد من شقيقه "جلال" بسبب تواجده فى المستشفى وطلب منه أن يذهب ليأخذ أغراضه من بيته ليقيم معه فى المنزل هذه الفترة.

وظهرت "نادية" غادة عادل هى تقنع ابنتها بالأكل، ورفضت "جميلة" أن ترى صديقاتها بسبب وضعها وفقدان نظرها، وحاولوا صديقاتها مواساتها لإقناعها بالأكل.

ووافقت غادة عادل بإقامة "جلال" شقيق زوجها فى المنزل معهم، بعد ما علمت بأنه مصاب بمرض خطير، وبكى "راضى" ميدو عادل بشده فى المستشفى بسبب وضعه وفقدان ساقه، وحاولت والدته أن تهدئه، مما استفز الأمر "راضى" وأكد لها أنه أصبح عاجزاً ورفضت "رقية" والدته ضعف ابنها وحاولت أن تشجعه وتهون عليه الأمر فى مشهد مؤثر بينهما بأنها ربّته على التحدى والرجولة والصبر.

واسترجع "هشام" إياد نصار ذكرياته مع "نادية" غادة عادل زوجته منذ بداية زواجه منها فى مشاهد رومانسية ومشهد خطبتهما، وجاء تليفون فى منزل هشام وارتبك بعدها وطلب من المتصلة ألا تتصل به مرة أخرى فى منزله منعا للمشاكل.

وجاء مشهد تشييع جثمان الرئيس محمد أنور السادات وجنازته امتلأت شاشات التليفزيون، فى مقاهى وسط البلد، وانتهت الحلقة بخيانة "هشام" إياد، وكشفت غادة عادل "نادية" عقد زواج عرفى داخل محفظته الخاصة.

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