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شكرا لقرائتكم خبر عن بقلبين زرق.. صورة جديدة للفنانة ياسمين صبرى على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر
وينتظر متابعى مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، حيث تعرض حلقات العمل، الساعة 5 مساء على قناة cbc وتعاد الساعة 1 ظهراً، 12 منتصف الليل، و10.30 مساء على قناة DMC وتعاد الساعة 6.30 صباحاً، وبعدها الساعة 11.30 على قناة ON وتعاد الساعة 5.15 صباحاً، 10.15 صباحا.
ومن المقرر أن تكشف الحلقة الرابعة عن عدد من الأمور التي انتهت بها الحلقة الثالثة، وخاصة بعدما عادت ملك – ياسمين صبرى – إلى عملها واسناد لها مهام إدارية بدلاً من مهامها الأساسية لحين عودتها الى طبيعتها، كما يترقب متابعى العمل رد فعل ريهام – أيتن عامر – بعدما قرر زياد – أحمد مجدى – العودة لها بعدما رفعت عليه قضية مؤخر بقيمة 2 مليون جنيه.
"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.
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