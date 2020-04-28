شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان يخون عبير صبرى فى رابع حلقات "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل "خيانة عهد" قيام خالد سرحان بخيانة زوجته "عبير صبرى"، مع إحدي زبائنه بمكتب المحاماة، كما كشفت الحلقة أيضا قيام هنادي مهنا ابنة خالد سرحان بضبط خالد أنور في منزل جومانا مراد، وهو ما جعلها تتحكم في أنور خوفا من أفصاح أمره لدي والدته يسرا.

فيما أظهرت الحلقة أن وراء إدمان خالد أنور ابن يسرا هو اتفاق بين جومانا مراد وحلا شيحة خالة خالد أنور، حيث يخططان سويا لذلك، وبالفعل نجحا في ذلك وتكمل حلا شيحة الجرعات حيث تجلس في منزل يسرا لتكون قريبة منه وتعطية الجرعات أثناء نومه دون علم والدته يسرا.

وضمن سياق الأحداث ذهبت يسرا لمكتب شقيقها المحامى خالد سرحان لتتعرف منه على موقفها في قضية الضرائب لتتفاجأ بأنه يأخذ مخدرات من عملائه في مكتب المحاماة وهو ما جعلها تنصرف فورا.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

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