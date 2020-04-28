شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق محمد رمضان يطالبه بإنشاء كباريه لزوجته الراقصة فى رابع حلقات "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنس"، والذى يعرض على قناتى dmc، و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، بإخطار "رضوان البرنس" محمد رمضان، أشقاءه بأن والدهم كتب المنزل وكل ما يملكه باسمه، وبدأت النار تشتعل داخلهم، وقرروا أن يلجأوا للمحامى للتأكد من حديثه صحيح أم لا.

وقام "فتحى" أحمد زاهر، بالاتصال على المحامى، الذى حاول أن يتحرى عن صحة المعلومات التي قالها "رضوان"، وجاء في اليوم التالى لمقابلة "فتحى" عند "المعلمة فدوى" روجينا، وأكد له بأن والدهم بالفعل كتب المنزل باسم "رضوان البرنس" محمد رمضان، منذ عامين وكل الأوراق سليمة وليس بها أي تزوير.





ذهب "عبد المحسن" إدوارد لمصالحة زوجته "الراقصة عظيمة" وتجسدها بدرية طلبة، حتى يتمكن من دخول المنزل مرة أخرى بعد أن حاول أن يستر جزءا من كرامته بإهانتها في البداية، ولكنها سمحت له بالدخول بسبب علمها بأنه سيرث من والده ليس أكثر حتى يبنى لها مشروع تحلم به وهو "كباريه".

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فاضطر "عبد المحسن" الذهاب إلى "رضوان البرنس" وأن يقترح عليه أن يدخل معه في مشروع "الكباريه" بالمال مقابل المجهود، ولكنه رفض ذلك، وحاول أن يخبره بأن ما يقوله شيء مقزز بأن يتحدث مع شقيقه لإنشاء كباريه لزوجته الراقصة.





تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.





مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.