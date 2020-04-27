عمرو سعد يسقط في تحدي أحمد السقا.. والأخير يتعرض لاتهامات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سيطر النجم أحمد السقا، على الفوز في حلقات برنامج "إغلب السقا"، لليوم الرابع على التوالي، حيث انتصر اليوم الإثنين في المسابقة على مواطنه النجم عمرو سعد، الذي لم يتساهل مع منافسه "السقا" طوال فترة التسابق.

فوز السقا المتكرر عرضه للهجوم والسخرية أيضا، وانهال عليه رواد السوشيال ميديا متهمينه بالاتفاق مع ضيوفه على عدم الفوز عليه، حتى يظهر بأنه "هيرو" البطل الخارق، وبعضهم شبهه بـ"صاحب الكرة" الذي يفوز جبرا.

وبدأ النجمان الحلقة بحديث السقا عن سعادته بوجود النجم عمرو سعد معه، قائلاً: "عمرو واحد من أطيب القلوب في زمايلي اللي في السوق"، وبادله سعد الرد بقوله: "الوحيد اللي لو غلبني مزعلش".

ورقص النجمان على أغنية "بحبك يا صاحبي" للمطرب أحمد سعد، شقيق عمرو سعد، وذلك بعدما أجرى النجمان حوارا تمثيليا تخيليا مع أحمد سعد ثم والدته.

وشهدت محطات الحلقة فوز السقا في أولى فقرات التحدي التي كانت في لعبة "هاند بول"، ثم فاز عمرو في التحدي الثاني، وهو عبارة عن ربط المسامير في العمود، ليفوز بعدها في التحدي الثالث سحر العيون، وانتفض بعد ذلك السقا وفاز في التحدي الرابع الذي يحمل اسم "كلمة توديك وكملة تجيبك"، ثم فاز أيضا في التحدي الخامس، بالعقلة، والسادس بتحدي الوزن.

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وعلق متابعو مواقع التواصل الاجتماعي على حلقة السقا قائلين: "‏برنامج إغلب السقا دا فيك جدا.. ومش مُضحك خالص"، و"‏بردوا أحمد السقا كسب جميع منافسينوا.. أي يا سقا محدش قادر عليك ولا أيه"، و"برنامج السقا دا بيهبطني وصورة السقا اصلا بتهبطني"، و"‏لقى نفسه لا فيلم ولا مسلسل و لا مسرحية قال اسخف على الناس ببرنامج تلي ماتش بس على ديناصور ‎في إغلب السقا".

يذكر أن برنامج اغلب السقا، يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المتنافسين.