تحركات عاجلة في مصر ضد "رامز مجنون رسمي" ولمحاسبة مقدم البرنامج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أرسل رئيس نادي الزمالك المصري وعضو مجلس النواب المستشار مرتضى منصور، إنذارًا إلى وزير الداخلية للقبض على رامز جلال والذي يقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يذاع على فضائية "إم بي سي".

كما تقدم رئيس الزمالك بطلب إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية؛ لحجز رامز جلال في المستشفى، وقال "منصور": إن "المدعو ارتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون".

كما وجه رئيس النادي بلاغًا للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، يُطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.

وكذلك تقدم بشكوى رسمية لمكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيه بإيقاف البرنامج، موضحًا أن "رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه مجنون رسمي".

وعزز رئيس النادي شكواه بمستندات كاملة وأسطوانة مدمجة تثبت صحة شكواه.

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وفي ذات السياق، طالب مستشفى الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفوري لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمي".

وقال المستشفى في بيان اليوم الإثنين أن "البرنامج يسيء للمجتمع المصري والصحة النفسية له"، لافتة إلى أن "المجتمع المصري يمر بظروف صعبة؛ نظرًا لتفشى فيروس كورونا وحالة القلق والخوف والتوتر المسيطرة على معظم شعوب العالم".

ونوه بأن "اسم البرنامج رامز مجنون رسمي يسيء للمرض النفسي ويزيد من وصمة المرض النفسي والتي تحاول الدولة جاهدة في إزالة هذه الوصمة"، مشيرة إلى وجود تهديدات على الصحة النفسية للطفل بسبب البرنامج وما يقدمه.

وأكدت أنه "في حال عدم معرفة الضيوف بطبيعة البرنامج، قد يتعرضون إلى أعراض القلق والتوتر وكذلك نوبات من الخوف والهلع واضطراب ما بعد الصدمة، ولكن في حالة معرفتهم بطبيعة البرنامج فهذا أمر شديد الخطورة كونه يعمل على تحقيق الربح، وتلك رسالة سلبية شديدة الخطورة لكل أفراد المجتمع".