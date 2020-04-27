الكشف عن هوية حبيب إيما واتسون بعد أشهر من رؤيتهما سويا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن هوية حبيب النجمة البريطانية إيما واتسون بعد مشاهدتهما سويًا في أكتوبر الماضي.

وقالت الصحيفة إن صديقها الجديد هو رجل الأعمال الأمريكي ليو إلسكندر روبينتون، البالغ من العمر 30 عامًا.

وشوهدت الممثلة 30 عامًا، المرشحة لجائزة الأوسكار وهي تقبل رجلًا غامضًا في لندن في أكتوبر الماضي.

ويعتقد أن العلاقة بينهما جادة جدًا لدرجة أن إيما قدمت حبيبها الجديد لوالديها، جاكلين وكريس، كما فعل إيما وليو كل ما في وسعهما للحفاظ على خصوصية علاقتهما.

ووفقًا للصحيفة، مسح ليو جميع حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لحماية علاقتهما الرومانسية، بعد أن تم تصويرهما في أكتوبر.

وكانا قد شوهدا مرة أخرى أيضًا أثناء تناول الطعام معًا في ديسمبر في مطعم The Ivy بعد فترة وجيزة من لقائهما لأول مرة.

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وقال متحدث باسم إيما لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أخشى أن لا أعلق على تكهنات تتعلق بحياة إيما الخاصة".

كانت شوهدت إيما، التي قسمت وقتها بين لندن ونيويورك، وهي تقبل ليو في نوتينغ هيل في أكتوبر الماضي، وكانت ترتدي سترة وقبعة صوفية بينما كان ليو يرتدي نظارات ويربط شعره الطويل في تسريحة الكعكة.

كان رجل الأعمال ليو سابقًا قد عمل في شركة متخصصة في تصنيع القنب، إلا أنه غادر منصبه في يونيو 2019، ولدى ليو أخ توأم يعرف باسم "آرتشر" وأخ أكبر يُدعى "تشارلي" يبلغ من العمر 35 عامًا وشقيقتان وهما ليلي، 36 عامًا، وديزي، 33 عامًا.

وكانت قد صرحت الممثلة البريطانية إيما واتسون من قبل بأنها شعرت "بالتوتر والقلق" بعد بلوغ سن الثلاثين، بسبب ضغوط على حياتها الشخصية.

وقالت واتسون: "إذا لم يكن لديك زوج، وإذا لم يكن لديك طفل، فهناك قدر كبير من القلق بشأن هذه الأمور"، إلا أنها قالت أنها سعيدة بكونها بمفردها.

ووصفت واتسون وضعها العاطفي بأنها "شريكة نفسها"، مشيرة إلى أنها لم تؤمن أبدا سابقًا بفكرة أن السعادة والشخص أعزب، معبرة عن سعادتها بكونها عزباء.