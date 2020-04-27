من عادل أمام لـ رجالة البيت .. ماذا فعلت دراما رمضان في بنت الضاد؟

لم تخلو مسلسلات رمضان هذا العام من الإشارة إلى اللغة العربية "بنت الضاد" في حلقاتها، سواء بالسلب أو بالإيجاب.

المشاهد تعيد للأذهان أغنية ليلى مراد الشهيرة "أبجد هوز حطي كلمون" والتي لحنها محمد عبد الوهاب.

ففي مشهد ساخر لـ فلانتينو الذي يجسد دوره عادل إمام في مسلسل يحمل نفس الاسم، كان يداعب زوجته "أبلة نوال" المدرسة الحازمة، والتي تقوم بدورها الفنانة دلال عبد العزيز، بأحد قصائد اللغة العربية الشهيرة.

ويظهر في المشهد عادل إمام جالس على السرير بجوار زوجته دلال عبد العزيز، ممسكًا في يده بأي باد، قائلاً في سخرية "

أنا عرفت هجيبك إزاي"، وبدء في تلاوة قصيدة مضناك جفاه ومرقده لأمير الشعراء أحمد شوقي.

القصيدة الشهيرة التي سبق وغناها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، لم تنجو من سخرية الزعيم، الذي أخطأ عدة مرات أثناء قراءة القصيدة العاطفية، وبدا متلعثمًا وهو يقرأها.

وتقول القصيدة مضناك جفاه مرقده .. و بكاه و رحم عوّده

حيران القلب معذبه .. مقروح الجفن مسهده

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يستهوي الورق تأوهه .. و يذيب الصخر تنهده

ويناجي النجم و يتعبه .. و يقيم الليل و يقعده

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر ويخرجه رامي إمام، وبطولة وفاء صادق وداليا البحيري، ورانيا محمود ياسين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

كذلك تطرق مسلسل رجالة البيت للغة العربية، في أحد المشاهد بين"بومبا" ويجسده الفنان أكرم حسني، "تيمون" شقيق "تهاني" زوجة بومبا، ويجسده الفنان أحمد فهمي.

في المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي يقوم تيمون أحمد فهمي بتأليف المناهج الدراسية، فيما يلحنها له بومبا في إطار ساخر.

ويؤسس كلاهما فرقة موسيقية تحت يسمونها مزاج التلميذ تقوم بتسهيل المناهج للطلبة ليحفظوها.

وغنى الفنانان أغنية كان وإخوتها، في محاولة لتبسيط قواعد النحو.

وتقول الأغنية "كان تقول لـ أصبح إيه.. كان تقول لـ أمسى إيه؟.

يشارك في بطولة مسلسل "رجالة البيت" أيتن عامر ولطفي لبيب، وعارفة عبد الرسول، وبيومي فؤاد.