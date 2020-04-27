فيديو.. أمير كرارة في تمارين شاقة بكواليس الاختيار

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو للنجم أمير كرارة.
وظهر أمير من خلاله في كواليس تصوير مسلسل الإختيار، أثناء ممارسته التمارين الشاقة.
يذكر أن مسلسل الاختيار، تأليف باهر دويدار، وإخراجبيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.
تدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
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