"المتحدة" تشارك بمستلزمات رمضان فى الأسمرات وغيط العنب وروضة السيدة

تشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال توزيع 30 ألف كرتونة رمضانية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا.
وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمى باسم الشركة، إن مجلس إدارة المتحدة برئاسة الأستاذ تامر مرسى قرر إرسال قافلة سيارات تحمل مستلزمات رمضان وتوزيعها فى مناطق "الأسمرات" و"روضة السيدة"و"غيط العنب".
وتأتى هذه المشاركة الرمزية تقديرا من المتحدة للجهود التى يتم بذلها فى هذه المبادرة العظيمة التى تهدف لتحقيق حياة كريمة لجميع المصريين.
كما تقوم قافلة المتحدة باستكمال الدور الذى لعبته مؤخرا فى الدعم المعنوى للمصريين وإشاعة أجواء رمضان المبهجة ووفقا للاحترازات الصحية المتبعة للوقايةمن فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجا على مستوى الدولة، كما تساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وخصوصا فى القرى.
وتتضمن شقا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
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