مشاهدة .... أحداث مسلسل النهاية الحلقة 4 " استيقاظ روبوت زين "

بطولة يوسف الشريف،الذي يجسد الدور بطريقة رهيبة جدا، فهو يمتاز في تقديم هذة الأدوار، والسبب وراء العودة القوية ليوسف الشريف في رمضان 2020 عدم دخوله في السابق الرمضاني في الموسم الماضي 2019، ويشارك في هذا مسلسل ” النهاية” كل من عمرو عبدالجليل وأحمد وفيق ومحمد لطفي وناهد السباعي وسهر الصايغ وحسام داغر وأحمد صبري وغباشي محمد العمروسي وعدد من ضيوف الشرف منهم باسل الزارو ومحمد محمود عبدالعزيز. ومحمد الدقاق، حيث تحمل الحلقة الثانية الكثير من الاحداث الدرامية المتميزة بالكوميديا والاثارة والتشويق والذي تحمل الكثير من المفاجآت غير المتوقعة والصادمة والذي سوف نقدم لكم عبر موقعنا العين مواعيد وعرض مسلسل النهاية علي قناة mbc مصر في تمام الساعة 11:15 مساءً بتوقيت الثانية الكثير من الاحداث الدرامية المتميزة بالكوميديا والاثارة والتشويق والذي تحمل الكثير من المفاجآت غير المتوقعة والصادمة والذي سوف نقدم لكم عبر موقعنا العين مواعيد وعرض مسلسل النهاية علي قناة mbc مصر في تمام الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة وتتم اعادة الحلقة في تمام الساعة 11:15 صباحا وتعرض علي قناة أون دراما في تمام الساعة 12:30 صباحًا وفي تمام الساعة 11:15 بتوقيت القاهرة بتوقيت القاهرة وتتم اعادة الحلقة 12:30 مساءا. قام يوسف شريف”زين ” في الحلقة الاولي بتقديم فكرة مشروع لترشيد الطاقة ولكن تم رفض الفكرة والتحقيق معه ويقوم الأمن بمداهمة جلسات التعليم الغير تابعة للنظام زين ويذهب محمد لطفي “عزيز” لاسترداد أدوات قام بإعطائها ناهد السباعي “صباح” فيكتشف أنها تستغل الأدوات لصنع إنسان آلي يشبه حبيبها يوسف شريف”زين ” لتدخل الاثارة والتشوقة في الحلقة. Advertisements لمشاهدة مسلسل النهاية الحلقة الرابعة ( اضغط هنــــــــــــــــا )

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لمشاهدة مسلسل النهاية الحلقة الرابعة ( اضغط هنــــــــــــــــا ) برومو المسلسل

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