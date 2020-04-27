عبد المنعم عمايري ودانا حلبي سوياً من جديد..فما القصة؟-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - انشغل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصور انتشرت كالنار في الهشيم تجمع الممثل السوري ​عبد المنعم عمايري​ والفنانة اللبنانية ​دانا حلبي​، وتساءل العديد من الجمهور عن حقيقة علاقة عاطفية تجمع الفنانين خصوصاً بعد أن كانت حلبي كشفت أنهما ينويان الارتباط ثم تبين أن القصة هي أن عمايري وحلبي سيتشاركان فقط التمثيل في الجزء الثاني من مسلسل "ببساطة".

وبحسب بعض الحسابات تبين أن الصور تعود إلى إحدى لوحات مسلسل “ببساطة”، وأثار هذا ضجة في أوساط المتابعين الذين تساءلوا عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما مجددا.ً

وقالت دانا حلبي: إن من أفضل الأمور في الحياة هو الارتباط بشخص نحبه مع إنهاء قصة الحب هذه بالخطوبة التي اعتبرتها مرحلة دراسة قبل الزواج.

وأضافت أنها لن تذكر اسم خطيبها لأنهما ما زالا في مرحلة “الدراسة” على حد تعبيرها. وأعربت عن استغرابها انشغال كل مواقع التواصل الاجتماعي بأخبارها متناسية ما يشهده العالم من أحداث.

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