قرار قضائي جديد بحق سما المصري

ميرنا وليد - بيروت - بعدما أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها ​سما المصري​ – أربعة أيام احتياطياً، أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة أمس الأحد قراراً بتجديد حبس المصري 15 يوماً إضافياً على ذمة التحقيقات.

وجاء إلقاء القبض على سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

إشارة إلى أن سما المصري وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام،



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