حلا الترك تقف بوضعية جريئة وتثير الجدل ..وهل خضعت لعملية تجميل؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ موجة جدل كبيرة واستفزازاً للعديد من متابعيها بعد انتشار مقطع فيديو من أحدث ظهور لها خلال تصوير أحد الإعلانات، استعرضت فيه قوامها بطريقة جريئة في وضعية جانبية وجدها البعض غريبة وبدت مؤخرتها وكأنها خضعت للتكبير عبر التجميل.

وانتقد الجمهور وقفتها التي اعتبروا أنها حاولت من خلالها استعراض مؤخرتها وجسدها، حتى أنهم ذهبوا لأبعد من ذلك في التعليقات وأنها تضع "إسفنجة أو مؤخرة صناعية"، ومما جاء في التعليقات عليه: "شنو يعني الوقفة؟" و"خلاص شفناها لا ينكسر ظهرك يبا" و"هذي قبل سنتين طفله كيف كذا؟" و"تربية دنيا بطمة واضحه" و"العمود الفقري: أنا متحمل وساكت".

كذلك أثارت حلا الاهتمام في جزء آخر من المقطع برقصها بطريقة اعتبرها بعض المعلقين مثيرة للجدل. وأحدث على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات أكثر من 63 ألف مشاهدة في مدة قصيرة.

يذكر أن حلا الترك أثارت الاهتمام مؤخراً بعدما نشر مقطع لها وهي تقف على شرفة المنزل وتصفق تحية للطواقم الطبية التي تبذل الجهود من أجل علاج مرضى كورونا. وعبر العديد من الجيران عن تفاعله معها وبدا أن جدتها مها الترك هي التي تقف إلى جانبها وفق ما أشار عدد من المتابعين.