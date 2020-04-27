مطالبات رسمية لوزير الداخلية المصري باعتقال الفنان رامز جلال بشكل عاجل

وتقدم رئيس النادي بطلب إلى وزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى.

وأكد منصور أن المدعو يرتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، كما وجه بلاغا للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.

وتقدم منصور بشكوى رسمية لمكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يطالب فيها بإيقاف البرنامج موضحا أن المدعو رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه مجنون رسمي.

وعزز رئيس النادي شكواه بمستندات كاملة وأسطوانة مدمجة تثبت صحة شكواه.

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قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام في مصر، إن اللجنة تناقش مخالفات البرامج والإعلانات وتقارير لجان الرصد حول أداء الشاشات في شهر رمضان، وما إذا شابتها مخالفات.

وأضاف شوقي في تصريح لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة تناقش تقارير الرصد حول المخالفات الجسيمة التي شابت برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه رامز جلال، كما تستعرض عددا من الشكاوى الخاصة بالأداء الإعلامي في تغطية فيروس كورونا.

ويذكر أن مستشفى العباسية للصحة النفسية أصدر اليوم الاثنين بيانا عاجلا ضد برنامج “رامز مجنون رسمي”، الذي يعرض على إحدى القنوات الفضائية، بداية من الموسم الرمضاني الحالي.

وورد في البيان: “لاحظنا باهتمام برنامج الممثل رامز جلال رامز مجنون رسمي، الذي يعرض يوميا على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، ووجدنا أن البرنامج يحمل كثيرا من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف، والتلذذ بالآلام التي يسببها للأخرين، وممارسة التنمر عليهم، وسط ضحكات مقدم البرنامج، وبما يتنافى مع آدمية الإنسان والإنسانية، التي يجب أن يتعامل الناس بها، مع بعضهم”.