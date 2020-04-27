كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد محاولة تثبيته.. علي ربيع يصطحب هشام شرف الى منزله في "عمر ودياب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول الفنان علي ربيع تثبيت الفنان هشام شرف في أحدى الحواري، ليقول له الفنان هشام شرف "حاضر يا صاحبي حاسب بس ايدك كدة".

ثم يخدعوا الفنان هشام شرف ويقوم بتثبيته ويطلب منه أن يخرج المال الذي معه، ويقول له عمر أن يأتي ليلعب معه بلايستيشن وأنه ليس معه مال ويخرج له الهاتف الخاص به.

ويرفض الفنان هشام شرف وأنه لا يفهم في الالكترونيات، وأن يخرج له المال فورا والا لا يخرج من هذا المكان على قدميه، ليمزح معه الفنان علي ربيع "هتوقفلي توكتوك والله كتر خيرك"، ليرد عليه الفنان هشام شرف "لا هروحك على نقالة".

ويقوم الفنان علي ربيع بأخذ الفنان هشام شرف الذي يقوم بدور "حمو"، الى منزله ويطلب من الفنان محمود محمود أن يعطيه ما يريد ويهددهم الفنان هشام شرف أنه سوف يقتلهم ويقلب المنزل بأكمله.

Advertisements

ويسألوا الفنان علي ربيع ماذا يريد أن يشرب، يرد حمو قائلا "أشرب بانجو"، ليقول له الفنان علي ربيع "سكرك ايه".

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.