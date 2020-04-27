كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مسلسل اللعبة الحلقة 7 "اللي يخون مراتة وتدية بالقلم يفوز بالتحدي الرابع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبدأ "التحدي الرابع للعبة ومن شروط التحدي" أن اللي يقدر يخون مراتة وتظبطة، وتديلة بالقلم خلال ال٤٨ ساعة، يفوز بالتحدي"

واتصل الرقم المجهول "صاحب اللعبة" بشيكو وهشام ماجد ليخبرهم عن التحدي حيث قال" مساء الخير يا حلوين المرة دي التحدي كبير بس جائزتة أكبر، اللي هيقدر يخون مراتة قدامة بس بشرط أنها تشوفة وتضربة بالقلم، هيكسب "ربع مليون جنية، للي هيقدر يعملها فيكم قبل التاني خلال "٤٨ساعة"

ويندهش" شيكو " ويقول إية أخون مراتي!! " فيرد" صاحب اللعبة " وتديلة بالقلم، تقابل "شيكو" مع هشام ماجد، وقال لة "ماظو" شفت التحدي الجديد، نخون مراتتنا إزاي يعني الراجل دا اتجنن ولا ايه

ويرد هشام قائلاً اتجنن طبعاً "ربع مليون جنية؟؟، ليرد شيكو، انت بتتكلم في الفلوس، أكيد مفيش خد هيخون مراتة فينا يعني. وهو انا هخونها بجد يا وسيم هو قلم أخد القلم وبعدين أصالحها عادي، وقل "هشام"لا أنا معنديش مشكلة في القلم شيماء ممكن تديني بالقلم لأسباب تافهه عادي، وقال" وسيم "ما دي مشكلة عندي، إسراء حتي لو شافتني بخونها مستحيل تديني بالقلم لا يا "ماظو " مش لاعب اللعبة دي.

يذكر ان مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها، ويشارك في العمل

،هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت

سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل

دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا

ياسر الطوبجي. وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "