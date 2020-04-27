كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر علي ربيع ومصطفى خاطر يتورطون في وصل أمانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقول المسئول عن الشركة للفناني علي ربيع ومصطفى خاطر أن عليهم دفع ثمن ما تعرضت له السيارة من خسائر بالاضافة الى ضياع الطبنجة.

ثم يسألهم ان كان معهم دفع كاش، ليرد الفنان علي ربيع قائلا"زمن النون كاش كاش.. زمن السرعة ميستناش"، ليرد الفنان مصطفى خاطر قائلا: "مين مين وده وده".

ثم يأخذ الفنان مصطفى خاطر وصل الأمانة الذي أعطاه له قائلا"هات أمضي انا في الامضاء مقولكش شاطر قوي".

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.