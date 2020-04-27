تراند اليوم : الحلقة التالتة من البرنس تتصدر تريند تويتر

دخل مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان، قائمة البحث (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد أحداث الحلقة الثالثة التي عُرضت أمس عبر قناة dmc الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

ملخص الحلقة الثالثة لمسلسل البرنس

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “البرنس ” للنجم محمد رمضان تطورأت أبرزها وفاة الأسطى حامد، عبدالعزيز مخيون، والد رضوان “محمد رمضان”، ومحاولة فتحى “أحمد زاهر” بيع المنزل، كما دارت مشادة كلامية فى عزاء النساء بين علا “نور”، ورحاب الجمل، انتهت بترك نور للعزاء هى ووالدتها.

يجمع فتحى، أشقائه لعمل توكيلات، من أجل بيع المنزل لجمال، والحصول على 10 مليون جنيه وشقق مقابل ذلك، كما طلب من رضوان الجلوس معه من أجل الحسابات، ليرد رضوان أنه لن يستطيع أحد بيع شئ لأن والدهم باع له كل شئ.

مواعيد عرض مسلسل البرنس

ويعرض مسلسل “البرنس” يوميا على قناة “dmc” فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية صباحا.

فريق عمل مسلسل البرنس

ويشارك فى بطولة العمل، محمد رمضان، نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.