تراند اليوم : أخيرا حبيبة أوس أوس حنت عليه في الحلقة الخامسة من إتنين في الصندوق

انطلقت اليوم خامس حلقات مسلسل “2 في الصندوق” لحمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة mbc مصر.

وتضمنت أحداث الحلقة معاناة شوقى “حمدى المرغنى” من عدم مقابلته لحبيبته التي رفض والدها حجاج عبد العظيم أن يزوجها له، ليدخل في نوبة بكاء شديدة، لتحاول والدته انتصار أن تهدي من روعه وحزنه الشديد.

ويحاول الدواعكى “صلاح عبدالله” أن يتفاوض ويصالح حجاج عبد العظيم ويعرض عليه أن يتنازل له عن الانتخابات، مقابل أن يوافق على زواج أبنته من أبنه إلا أنه يرفض ذلك.

ويحاول زيكا ” أوس أوس” لفت انتباه كريمة من خلال أرسال شخص يحاول التحرش بها، إلا أنه يأتي في الوقت المناسب وينقذها، وهو ما ينال إعجابها، ويقوم بتوصيلها بسيارة الزبالة التي يعمل عليها.

مسلسل “اتنين فى الصندوق” بطولة حمدي الميرغني، وأوس أوس، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وانتصار، ومحمود البزاوي، حجاج عبد العظيم ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج: محمد مصطفى