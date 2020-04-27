تراند اليوم : نور تعلق علي وجود الحب بين الإخوات من مسلسل البرنس -صورة

نشرت الفنانة نور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” انستجرام ” مقطع فيديو من الحلقة الثالثة لمسلسل ” البرنس ” .

علقت الفنانة نور على الفيديو قائلة : هيفضل الحب موجود بين الأخوات مهما حصل.. مسلسل #البرنس يوميًا على @dmctv.eg الساعة ٧:٤٥ مساءًا والإعادة ٢:٣٠ صباحًا و ١٠ صباحًا ????

نال الفيديو اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

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المسلسل جميل , افضل ممثله ف مصر , طول عمرك مبدعه ياقمر

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة “البرنس”، و”رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم

مسلسل “البرنس” يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.