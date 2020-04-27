تراند اليوم : شخصية غير عادية .. تفاصيل دور إنجي المقدم في لعبة النسيان

تشارك الفنانة إنجي المقدم، في موسم دراما رمضان 2020، من خلال مسلسل “لعبة النسيان”، إذ تجسد شخصية الدكتورة “بهيرة”، التي تواصل علاج “رقية”، التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني.

وكانت الدكتورة “بهيرة” قد أخبرت “رقية” أنها كانت تلتقي بها منذ 3 سنوات، وأنها تعلم الكثير عنها أكثر من أي شخص آخر، في الوقت الذي تؤكد لعائلة الشيّال أنها اقتربت من جعلها تتذكر، فهل تعمل دكتورة بهيرة ، لحساب مصلحة رقية أم لعائلة الشيّال؟، هذا ما سيكتشفه المشاهد خلال الحلقات المقبلة .

وفي سياق متصل، تواصل إنجي حالياً تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل، ويعد هذا العمل نقطة انطلاق جديدة لها بعد أن خطفت الأضواء في رمضان الماضي بشخصية صعيدية من خلال مسلسل “ولد الغلابة” مع الفنان أحمد السقا.

وكانت إنجى المقدم قد تعاونت من قبل مع دينا الشربيني، 3 مرات من خلال الجزء الثاني والثالث من مسلسل “حكايات بنات”، عام 2017، من إخراج مصطفى أبو سيف، ومسلسل طرف ثالث بطولة النجم أمير كرارة، عام 2012، إخراج محمد بكير.

يشار إلى أن مسلسل “لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة، وبطولة دينا الشربيني دينا الشربينى، وأحمد داود، إنجى المقدم ، رجاء الجداوي، علي قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.