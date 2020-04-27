تراند اليوم : ثناء جميل الارستقراطية.. خاضت معركة من أجل دخول الفن

موهبة لا تنسى في تاريخ ال سينما وال مسرح والتليفزيون في مصر، وفنانة قديرة أثرت الحركة الفنية والثقافية في مصر طوال عدة عقود، كبيرة المقام ” سناء جميل “، التي نحتفل اليوم الإثنين 27 أبريل، بذكرى ميلاد ها الـ90.

“ثريا يوسف عطا الله” الفتاة الصغيرة قادت باقتدار رحلتها الفنية العاصفة، وتحدت نفسها وكل من حولها في سبيل تحقيق ذاتها، حتى أصبح اسم شهرتها ” سناء جميل ” علامة مسجلة للرقي الفني والموهبة الطاغية والمهنية والالتزام، ولدت سناء جميل في مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا بعام 1930، وانتقلت بعدها بسنوات قليلة بصحبة أسرتها إلى القاهرة.

التحقت بإحدى المدارس الفرنسية في القاهرة وظلت بها حتى المرحلة الثانوية، وهو ما جعلها صاحبة ثقافة رفيعة أثرت بشكل كبير على مسيرتها الفنية فيما بعد، فقد شاركت منذ طفولتها خلال سنوات الدراسة في العديد من ال مسرح يات باللغة الفرنسية، ليتغلغل حب الفن داخل قلبها، ومن هنا بدأ صراع حامي الوطيس مع أهلها، الذين كانوا يرفضون عملها بالفن، ولذلك عندما قامت بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون ال مسرح ية دون علم شقيقها التي كانت تقيم معه في القاهرة، قامت أختها بطردها من المنزل وتبرأت منها عائلتها.

خاضت سناء جميل معركة الدخول للوسط الفني وحيدة، ونجحت في إنهاء دراستها بمعهد الفنون ال مسرح ية وانضمت للعمل مع فرقة فتوح نشاطي ال مسرح ية، ومنها عرفت الطريق لشاشة ال سينما خلال فترة الخمسينيات.

الفنان زكي طليمات كان له دور كبير في دعم مسيرة سناء جميل ، بل هو أيضا الذي قام باختيار اسمها الفني ” سناء جميل “، وكانت وجهة نظره أن الاسم أكثر جاذبية من اسمها الحقيقي “ثريا يوسف”، كما أن عملها باسم مستعار قد يخفف من حدة الأزمات بينها وبين عائلتها، وقد ساعدها طليمات في مسيرتها ووجد لها سكنا فى بيت للطالبات خاضت منه رحلة صعودها في مرحلة البدايات، كما ساعدها على العمل في تفصيل الملابس والمفروشات مقابل 6 جنيهات شهريا، حتى تستطيع دفع إيجار إقامتها، بالإضافة للاعتماد على نفسها في مصروفاتها.

شخصية “نفيسة” في فيلم بداية ونهاية، عن رائعة نجيب محفوظ الشهيرة، كانت هي الباب الذهبي الذي وصلت به سناء جميل لقلوب الجماهير، وعندما قدمت الدور عام 1960م، بدأت شهرتها واسمها في رحلة الصعود، وبسبب أحد مشاهد هذا الفيلم أصيبت بضعف حاسة السمع طوال حياتها، عندما قام عمر الشريف الذى قدم دور الشقيق المصدوم في حقيقة شقيقته فتاة الليل، وصفعها بشكل قاس أدى لحدوث أزمة في إحدى أذنيها، استمرت معها لباقي حياتها.

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من أبرز أدوار سناء جميل ال سينما ئية “الزوجة الثانية، الشوارع الخلفية، المجهول”، بالإضافة لفيلم “اضحك الصورة تطلع حلوة” مع أحمد زكي.

أما على شاشة التليفزيون فقد كانت سناء جميل صاحبة سطوة ونفوذ في قلوب المشاهدين المصريين والعرب، وسجلت اسمها كأيقونة تليفزيونية خالدة في تاريخ الدراما المصرية بمسلسلات “خالتي صفية والدير، البر الغربي، الرقص على سلالم متحركة، الراية البيضا، ساكن قصادي” وغيرها.

شخصية سناء جميل القوية، كانت من مفاتيح توهجها الفني، فقد أجادت دور السيدة لأرستقراطية التي تتحدث الفرنسية بطلاقة، وهي أيضا الفلاحة زوجة العمدة القوية، وستقنعك في دور التاجرة التي تدخن الشيشة بشراهة وتقف في وجه الرجال في صراعات الحياة اليومية.

حكايتها مع الكاتب الصحفي الكبير “لويس جريس” تصلح أن تضاف لحكايات العشق التاريخية مثل روميو وجولييت وقيس وليلي، منذ أن التقاها للمرة الأولى فى منزلها أثناء حفل وداع أقامته لصديقة سودانية مشتركة بينهم، بدأت حكايتهم واستمرت حتى آخر لحظة في حياتهم، تبادلا نظرات الإعجاب عليهما وعندما كان يغادر المنزل، كانت شرارة الحب قد اشتعلت ولم تنطفئ أبدا، ونجحا أن يكونا ثنائيا ناجحا وقدما الدعم لبعضهما البعض، فكان النجاح حليفا ل لويس جريس في بلاط صاحبة الجلالة حتى ترأس تحرير مجلة روز اليوسف، وكان النجاح ملازما ل سناء جميل في كل تجاربها الفنية.

رحلت سناء جميل عن دنيانا منذ 18 عاما، في مطلع الألفية الجديدة بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر ناهز 72 عامًا، ورفض زوجها لويس جريس دفنها فى اليوم الأول لوفاتها على أمل أن يظهر أحد أقاربها أو عائلتها التى لم تكن تعرف عنهم شيئا، وقام بنشر إعلان الوفاة فى كل الصحف، ولكن حتى اليوم الثالت لم يظهر أحد، فكان لويس جريس معها في مشهد الوداع كما كانا سويا طوال رحلة الحياة الحافلة.