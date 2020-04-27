تراند اليوم : شاهد .. جومانا مراد تبهر متابيعيها بجلسة تصوير أنيقة

نفذت الفنانة السورية جومانا مراد جلسة تصوير جديدة، بمناسبة حلول شهر رمضان.

جلسة التصوير نفذها المصور الفوتوجرافي محمود عاشور لصالح مجلة “نصف الدنيا”، ونشر عاشور بعض الصور منها عبر حسابه على Insatgram.

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ومن ناحية أخرى، يعرض للفنانة جومانا مراد حاليا مسلسل “خيانة عهد”، الذي تشارف في بطولته مع نخبة من الفنانين.

مسلسل “خيانة عهد” من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.