تراند اليوم : أمينة تصف رامز جلال بوصف صادم – فيديو

وقعت الفنانة أمينة خليل ضحية لحلقة اليوم من برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”.

وكالعادة بدأ المقلب بتلقي الضحية العديد من الأسئلة مع الفنانة والإعلامية أروى، ومن ضمن الأسئلة التي تلقتها أروى رأيها في الفنان رامز جلال والمقالب التي ينفذها في زملائه لتصفه بكلمة واحدة بأنه رزل وحينها أصيب رامز بالصدمة بالصدمة ويقرر معاقبتها بالكهرباء خلال المقلب بسبب تلك الكلمة.

ولدى تلقيها سؤالا من رامز حول أفضل ممثل كان ردها ماجد الكدواني ليقرر رامز جلال زيادة جرعة العقاب على الكرسي، كما كشف أمينة خليل عن مواصفات فتى أحلامها وهي أنه يجب أن يتصف بالرجولة، وليس شرطا أن يكون مفتول العضلات، وحبذا لو كان أطول منها قليلا.

برنامج “رامز مجنون رسمي” يعرض يوميا في تمام الساعة 6:30 مساء على قناة MBC مصر.