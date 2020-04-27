أمينة خليل في "رامز مجنون رسمي": هموت مش قادرة كفاية! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوقع الفنان المصري رامز جلال زميلته الممثلة أمينة خليل، في فخه عبر برنامجه المتخصص في المقالب "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر.

بدأ البرنامج باستضافة أمينة في برنامج حواري يعتمد على جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياته الشخصية وتقدمه الإعلامية "أروى".

وأثناء دخول الضيف يظل رامز يقدم ضيفه للجمهور بطريقة كوميدية كالعادة بسرد جزء من تفاصيل حياته بشكل كوميدي يجعل الجمهور يتوصل لاسم الضيف.

بعدها بدأت أسئلة البرنامج الحواري المتضمن لعدة فقرات، وخلال فقرة عرض صور بعض الشخصيات ظهرت صورة رانيا يوسف فانتقدتها أمينة ووصفت فستانها بغير اللائق، ثم خرج رامز من صورته بشكل أرعبها وأصبح في مواجهتها وجها لوجه.

قام رامز باستكمال برنامجه بـ"كهربة" أمينة عدة مرات وتدويرها في الهواء بشكل مخيف ومرعب جعلها تصرخ بشكل هستيري وظلت تردد "يا نهار أسود".

وحاولت أمينة استعطاف رامز بقولها : "دخت، هراجع" لكنه لم يستجب، وهنا قررت خليل أن تتحدى رامز فقالت له "متمدش إيدك عليا"، وحين سألها عنه وصفته بـ "السخيف" ثم قام رامز بطلب من أمينة بخلع حذائها خوفا من تلفها ثم أسقطها في حوض المياه وأرعبها بالحيوانات الأليفة.

ورغم محاولة الفنانة أمينة التماسك ضد رامز لكنها انهارت في النهاية وظلت تصرخ حين رأت الثعبان فأخذت تردد: "هموت مش قادرة، كفاية".

وفي النهاية رضخت أمينة لمطالب رامز جلال، وظلت تردد: "رامز جلال نجم اليوتوب دي واد ذكي وكمان محبوب".

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ومع اقتراب نهاية البرنامج ظنت أمينة أنها نجت من المقلب لكنها لم تكد تفيق حتى سقطت في بركة مياه ليزيد رعبها وظلت تشتمه وهو ما بدا من خلال الصافرات للتغطية على الألفاظ الخارجة وتردد "أنت زبالة".

ولاقت حلقة أمينة خليل تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين أبدوا تعاطفا واسعا مع الفنانة، فقال أحدهم: "حد يعمل مقلب في أمينة خليل".

وأضافت أخرى: "أمينة خليل بصراحة حلوة جدا يا جماعة وشخصية كدة ولطيفة"، وتابعت أخرى :‏"أمينة خليل بدأت كلامها بـ my God ثم اتحولت لوحياة أمك"، وزاد آخر ساخرا: "أمينة خليل: ممكن حد يقلعني الجزمة عشان بحبها ومش عايزاها تبوظ".

وكان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

يُذكر أن رامز عاد منذ أيام قادماً من دبي، وذلك بعد فتح رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، حيث كان متواجدا في دبي على مدار الأشهر الطويلة الماضية، لانشغاله بتصوير حلقات برنامجه هناك، وفور عودة رامز إلى القاهرة تم وضعه في الحجر الصحي بأحد فنادق أكتوبر على أن يتواجد هناك لمدة 14 يوما.

وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمي"، الذي يجمعه بالنجمة غادة عادل وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعود للتصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة.