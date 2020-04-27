بعد رحيله.. غموض حول سبب وفاة الفنان ديمتيري دياتشينكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة

هل رحل الفنان الأمريكي ديمتيري دياتشينكو مصعوقا بالكهرباء أم إثر أزمة قلبية؟، سؤال تحاول الشرطة في مدينة دايتونا بيتش في ولاية فلوريدا

البحث عن إجابة عليه لتفسير سر وفاته عن عمر يناهز 52عاما.

ومع الغموض الذي يحيط واقعة العثور على جثته داخل غرفة المعيشة في منزله، تكشف سيرة حياة "ديمتيري"، أنه عاشها وسط أجواء من الإثارة .

ديمتيري الذي رحل قبل عشر أيام من احتفاله بالعام الثاني والخمسون لمولده، ولد لآب أوكراني الأصل، وأم لديها أصول يونانية وسويدية، ولديه شقيقتين "صوفيا "،و"أثينا"، إلى جانب شقيقه الأصغر دينور، وهو الذي ذهب مع الشرطة ،واكتشفوا جثة شقيقه الأكبر.

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وتعرض ديميتري، وعمره ما زال 3 سنوات لهجوم من ذئب خلال تواجده في "تاهو"،وتم انقاذه بعد أن وجدوه بين أنياب الذئب، وأجريت له جراحة لإعادة ضبط ملامح الوجه .

شارك ديميتري في عدة مسلسلات بوليسية، منها "عقول إجرامية"و "سي أس ميامي"، مارس ديميتري في صباه فنون القتال، وحصل على الحزامة الأسود ،ونافس كبطل ملاكمة في الوزن الثقيل، في بطولات اوليمبية ووطنية .

ولم يكتفي ديمتير بدراسة العزف على الجيتار، بل قام بجولات فنية كعازف منفرد، وأصدر عدة أسطوانات منها "تانجو في باريس"، وشارك كممثل وكمؤلف موسيقي بعدة أفلام ،ومنها "الرقص الهنغاري".

وبدات رحلة ديمتيري الفنية بدراسة الموسيقى والتمثيل في فلوريدا، وبعد حصوله على الماجيستير ، منحه المخرج الشهير ريدلي سكوت، دور ضابط بحري في الفيلم الذي قامت ببطولته النجمة ديمي مور "جى أى جين".

وانطلقت مسيرة ديمتيري الفنية إلى مستوى أعلى مع انتقاله إلى لوس انجلوس، حيث قدم سلسلة أعمال تليفزيونية، منها "سي إس أى ميامي، وكريمينال مايندز، وصانز أوف انكيه". كما شارك أيضاُ، في "كيف قابلت أمك" و"عظام" و"أبناء الفوضى" و"بروكين جيرلز 2" ،وكذلك فيلم "الجمجمة البلورية"