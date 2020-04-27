"هانكسينا".. توم هانكس يطلب إطلاق اسمه على لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن توم هانكس وزوجته التبرع بالدم والبلازما لأبحاث تقام حول علاج أو مصل لفيروس كورونا، بعدما علما أن جسديهما يحملان الأجسام المضادة للفيروس، وذلك وفقًا لمجلة فاريتي الأمريكية

ونقلت المجلة عن هانكس، قوله ممازحاً: "لا بد من تسمية اللقاح على اسمي، آمل أن يقوموا بصنع دواء ويسموه هانكسينا".

وكان الثنائي قد أصيبا بـ فيروس كورونا ووضعا في الحجر الصحي بأستراليا قبل أن يستكملا علاجهما ويعودان إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد الشفاء.

كما كشف هانكس أنه عانى إثر إصابته من آلام شديدة، وأن التجربة الأصعب كانت من نصيب زوجته التي عانت أكثر منه، من ارتفاع أكبر فى درجة الحرارة، وفقدت الإحساس بالتذوق والشم.