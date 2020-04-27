تراند اليوم : فنانة شهيرة تكشف حقيقة برنامج "رامز مجنون" ثم تحذف التغريدة



كشفت الفنانة شمس الكويتية، حقيقة ما يحدث في برنامج المقالب الشهير "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على شاشة "إم بي سي" مصر، لكنها عادت وحذفت التغريدة مرة أخرى.

وأثارت شمس الكويتية الجدل بتغريدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي لم تذكر فيها برنامج "رامز جلال" صراحة، لكن المعلقين كشفوا ما تقصده.

وألمحت شمس الكويتية إلى فبركة برنامج رامز مجنون رسمى وضحاياه من النجوم، وقالت: "أعطيني فلوس وركبني تريند وأنا مستعدة اتكهرب واتشقلب وأقول مقلب".

وجاء تعليق متابعى شمس انها تقصد برنامج "رامز مجنون رسمى" وتحديدا بعد مشاهدتها حلقة ياسمين صبرى، التي تصدرت التريند، بعد استغاثتها بزوجها أحمد أبو هشيمة وتصريحاتها بأن أكثر ما يميزه أنه يضحكها.

واضطرت شمس الكويتية إلى حذف التعليق بشكل مفاجئ، وهو ما جعل البعض يتسائل عن سبب ذلك دون توضيح منها.

ويحرص الفنان رامز جلال على تقديم برنامج مقالب كل عام في رمضان، كما أنه دائم إثارة الجدل حوله بشأن البرامج التي ينفذها في ضحاياه، ويواجه رامز اتهامات بين الحين والآخر بأنه يتفق مع ضحاياه على المقلب قبل تنفيذه، بينما يشكك كثيرون في هذا الأمر نظرًا للصدمة التي تنتاب المشاهير عقب تعرضهم للمقلب.



