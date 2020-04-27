هاني شاكر: لن أرشح نفسي لنقابة الموسيقيين مجدداً ولست ضد أغنية "بنت الجيران" بالمطلق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أبريل 2020 04:45 مساءً - جمع بين جمال الصوت وتفرد الأداء، فهو امتداد لعصر نجوم الفن الجميل بشهادة كبار الفنانين والنقاد والجمهور الذي لقبه بـ"أمير الغناء العربي"، إنه الفنان هاني شاكر الذي لم ينجرف مرة وراء الموجات الغنائية الهابطة، فهو يمضي مشواره الغنائي وفقاً لفلسفة خاصة لا يعتريها الخطأ.

يسعى شاكر من خلال منصبه كرئيس لنقابة المهن الموسيقية، إعادة زمن الغناء الذهبي لسابق عصره، ومحاربة الإسفاف والكلمات التي لا تمتّ للعادات الشرقية ولا قيم مجتمعاتنا العربية بكل ما أؤتي له من قوة، فكان أول قرار اتخذه هو منع مطربي المهرجانات من الغناء، لما بدر منهم من كلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها.



ورغم الانتقادات العديدة التي طالته من وراء هذا القرار، أكد أنه لا رجعة فيه، مؤكداً أن ما يسري عليهم سيتم تطبيقه أيضاً على الفنان محمد رمضان، الذي طرق باب الغناء مؤخراً بجانب التمثيل.



تحدثت "الخليج 365" مع الفنان هاني شاكر، عن أغاني المهرجانات، وعن آماله وطموحاته كنقيب للموسيقيين، والأزمة التي أشعلها مؤخراً مطربو أغنية "بنت الجيران" حسن شاكوش وعمر كمال. وكيف يمضي يومه في الحجر المنزلي ويتعامل مع فيروس كورونا المُستجد.



قلت إنه لا مجال للتصالح أو تقنين الأوضاع مع مطربي المهرجانات نهائياً. كيف ستتعامل مع جموع فئة من الشعب المصري الذين منحوهم رخصة الشهرة؟

القرار الذي اتخذته بشأن مطربي المهرجانات ليس شخصياً، فلا توجد خلافات معهم، ولكن أنا فنان إلى جانب منصبي كرئيس لنقابة المهن الموسيقية أغار على الفن بشكل عام، مصر كانت أم الفنون، فكيف تصبح بعد أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الاطرش وعبد الحليم حافظ، تصدر أغاني فيها ألفاظ بذيئة وإيحاءات غير أخلاقية؟ كيف يمكن أن تصدر هذه الكلمات لأطفالنا وصغارنا وشبابنا؟ أعتقد أن الجمهور الذي غضب من هذا القرار سوف يعرف قيمته مستقبلاً، ويدرك أنني اتخذت هذا القرار حفاظاً على أطفالهم.



بعد القرار، تعرضت لانتقادات عديدة من الفنانين واتهمك البعض بأنك مقيّد لحرية الإبداع كيف ترد عليهم؟

أنا مطرب قبل كل شيء وأدرك تماماً معنى حرية الإبداع، وما بدر من مطربي المهرجانات لا يمتّ لحرية الإبداع بصلة. فهم تعدّوا الإسفاف بكلماتهم وألفاظهم الخارجة، وأنا لست ضد أغنية "بنت الجيران" ولكن اعترضت على جمل بعينها فيها، وطلبت منهم استبدالها بكلمات أخرى لكنهم لم يلتزموا بقرار النقابة هم المخطئون وليس أنا. كما أنني لست ضد أغاني المهرجانات، ولكن ضد الابتذال والإسفاف بشكل عام، لأنها لا تهدف للغناء وإسعاد الناس، بل لإفساد وتدمير الذوق العام، أنا لست ضد الموسيقى المختلفة أو التطوير، ولكن ضد الابتذال الذي يرددونه في أغانيهم.

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تعرضت للتهديد من حمو بيكا

مع حفيديه



هل ترى أن منصبك كرئيس للمهن الموسيقية جلب لك العديد من المشاكل؟

كل من هو مسؤول، يتعرض للعديد من المشكلات، لأنه من الصعب أن ترضي الناس جميعاً، فرغم حبي للمهنة لكني أدرك عيوبها الكثيرة لأنها تضعك دائماً محل نقد وتشكيك من جانب الجمهور والفنانين كذلك، ولكن قراري الأخير الذي اتخدته بوقف مطربي المهرجانات، تلقيت بعده دعما كبيراً من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ومن الدكتور خالد عبد الجليل رئيس المصنفات، وعدد كبير من الجمهور في الشارع المصري.

أفهم من كلامك أنك لن ترشح نفسك مرة أخرى نقيباً للموسيقيين؟

نعم، لن أترشح مرة أخرى، أريد أن أبتعد عن المشاكل لفترة ما، وأركز على أعمالي الفنية فقط.

وكيف سيتم التعامل مع الفنان محمد رمضان؟

محمد رمضان تعهد للنقابة مراراً بالالتزام بالآداب العامة والمظهر اللائق في حفلاته، والمحامي الخاص به تعهد للنقابة على إقرار التزام رمضان بشروط النقابة، ولكنه لم يلتزم في وعده الذي قطعه معها ، لذا سيتم إعادة النظر قبل منحه أي تصريح غنائي.

ظاهرة "أغاني المهرجانات" مقتصرة على مصر فقط مقارنة بالدول العربية الأخرى الشقيقة. برأيك لماذا؟

لأن فئة معينة من الجمهور الغائب عن الوعي هم الذين منحوهم رخصة الشهرة ودعموهم في البداية، إلى جانب أنه كان لا يوجد رقيب أو حسيب يصحح لهم ما يفلعونه، وأعتقد أن القرار الذي اتخذته سوف يحافظ على مكانة مصر الفنية بين الشعوب.

أفهم من ذلك أن أغاني المهرجانات ما هي إلا صورة عكسية للمجتمع؟

الفن يستمد قوته من الشارع، وأغاني المهرجانات راجت عقب ثورة 25 يناير، وكما أفرزت الثورة عدة توجهات سياسية أخرجت أيضاً عدة توجهات فنية مثل "البلطجي" في السينما، وظهرت المهرجانات في الغناء.

ما ردك على تصريحات المطرب مصطفى كامل بأن نقابة الموسيقيين مليئة بالفساد؟

حققت إنجازات لم تحدث في تاريخ النقابة من قبل، من ناحية الأجور والمعاشات والودائع، وكل هذا موثق في الجهاز المركزي للمحاسبات، ولو في يد مصطفى كامل وغيره أي دليل على وجود فساد داخل النقابة يقدمه.

ما تعليقك على أزمة المطرب الشعبي حمو بيكا؟

تعرضت للتهديد والبلطجة والتطاول، ولن أتنازل عن حقي، والأمر الآن بيد القضاء المصرى، فالشؤون القانونية اتخذت كافة الإجراءات، ونحن قدمنا كافة الأدلة التي تدينه.

وما تعليقك على مزاعمه بأن النقابة طلبت منه 300 ألف جنيه للموافقة على طلب الانضمام إليها؟

أعتقد أنه لو كان معه دليل على ذلك سوف يقدمه، لا أرد على افتراءت ومهاترات كاذبة، كما أنني قدمت فيه عدة بلاغات والأمر الآن بيد القضاء.

هل من الممكن أن يحدث جلسات صلح بينك وبين مطربي المهرجانات؟

لا توجد نية للتراجع عن قراري.



سعيد بالتعاون مع صديقي وليد توفيق

مع زوجته وحفيديه



انتهيت من تصوير أغنيتك الجديدة "كيف بتنسي" وهي باللهجة اللبنانية. فما رأيك في هذه التجربة؟

أولاً أنا سعيد جداً بالتجربة، خاصة أنها المرة الأولى التي أغني فيها باللبنانية، وهي فكرة جديدة من ألحان الفنان وليد توفيق، وسعيد بالتعاون معه، وأتمنى أن تحظى بإعجاب الجمهور.

وهل وجدت صعوبة في اللهجة اللبنانية؟

ساعدني صديقي المطرب اللبناني وليد توفيق على إتقان اللهجة اللبنانية، وسجلت أكثر من مرة لأن اللهجة بالفعل كانت صعبة بعض الشيء عليّ، كونها أول مرة أغني فيها باللهجة اللبنانية.

ولكن البعض يرى أن غناء المطرب بأكثر من لهجة فيه تشتت للأفكار؟

بالعكس، غنائي بأكثر من لهجة لا يعتبر تشتتاً فكرياً، كما أن الفن لا ينص على الالتزام بتقديم نوع واحد، بل هو شيء نابع من القلب كي يصدقه الجمهور ويعجب به. ومن ناحيتي لا أفاضل لوناً عن آخر، فأنا أغني الأغنية التي أصدقها وأشعر بها حتى أستطيع إيصال رسالتها للجمهور.



حفلات السعودية انتصار للفن

مليكة حفيدة هاني شاكر



الحفلات العامة في الرياض صنعت واجهة الغناء في السعودية من خلال التنافس وتقديم ما يجذب الجمهور. هل باتت السعودية متنفساً لأصحاب المواهب الحقيقية والجادة؟

بالتأكيد، سعيد بالخطوات التي اتخذتها المملكة تجاه الفنون، وإيمانها بدور الثقافة في بناء المجتمعات ونهضتها، كما أنهم لديهم رؤية ثاقبة وقادرون على تقديم محتوى فني راقِ للجمهور سواء في الموسيقى أو السينما أو الدراما، وخير دليل على ذلك أن هناك كوادر شبابية سعودية حققت نجاحاً كبيراً في المهرجانات السينمائية العالمية بأفلامهم، أعتقد دورهم الآن أن ينقلوا خبراتهم هذه على أرض بلادهم بعد أن أتيحت لهم الفرصة لذلك، كما أنني سعيد بالمستوى الراقي في حفلات السعودية والتنظيم الرائع والمبهج.

كيف وجدت تفاعل الجمهور السعودي مع حفلاتك الخاصة التي رفعت شعار "كامل العدد" بالسعودية؟

سعيد جداً بالحفلات التي أقمتها بالسعودية، وبمدى تجاوب وتفاعل الجمهور السعودي معي في الحفل، وأتمنى دائماً أن أكون عند ثقتهم وأقدم ما يرضيهم ويرقى لذوقهم. الجمهور السعودي راقِ ومحب للفن لا يختلف في تذوقه واحترامه عن الجمهور المصري.

قدمت أكثر من حفل غنائي في السعودية كيف لمست الانفتاح الثقافي والفني فيها؟

فخور بالانفتاح الفني والثقافي الذي تشهده السعودية، لأنه انتصار للفن، فالفن ليس إداة ترفيهية بقدر ما هو أداة تثقيفية وتنويرية دوره هو الرقي بأخلاق المجتمع والارتقاء بالذوق العام للمستمع.

لا يوجد على أرض مصر سوى مهرجان موسيقي واحد في العام، وهو مهرجان الموسيقى العربية، هل ترى أن هذا كاف ؟

ليس هذا كافياً بالطبع فقد قلتها مراراً وتكرارا، أتمنى أن يكون هناك 4 أو 5 مهرجانات موسيقية وغنائية ترتقي بالذوق العام للجمهور. الفنون دائماً ما تلعب دوراً مهماً في المجتمع الإنساني، حيث تجعل الإنسان أكثر رقياً.

بين الأمس واليوم كيف تبدل حال الغناء في مصر؟

لست راضياً عن المشهد الغنائي، فهناك تيارات غنائية أشد فتكاً من فيروس كورونا نفسه، واللقاح الوحيد للخلاص منها، هو إقامة عدة مهرجانات على غرار مهرجان الموسيقى العربية يرد على هذه التيارات الهابطة المنتشرة بشكل صريح.



حفيداي يشبهان ابنتي

هاني شاكر مع حفيديه



على ذكر فيروس كورونا كيف يقضي هاني شاكر أيامه في الحجر المنزلي خاصة بعد تعليق الحفلات الغنائية ومنع التجمعات الجماهيرية؟

أدعو الله أن نتخطى هذه المحنة بسلام وأمان دون خسائر، وألتزم بتحذيرات وتعليمات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، وأطبق هذا مع حفيديّ مجدي ومليكة وأشدد عليهما بضرورة غسل أيديهما كل عشرين دقيقة، واستخدام المطهرات والكحول، أجد في الحجر المنزلي فرصة للراحة بعد حفلات عديدة، وأنا دائماً أنتهز كل عطلة لقضاء مزيد من الوقت مع حفيديّ، أحاول أن أخفف الضغط النفسي الواقع عليهما خاصة أنهما محرومان الآن من الخروج أو الذهاب إلى النادي بسبب الإجراءات الوقائية، وأدعو الجمهور بألا ينزعج ويُصاب بالذعر ولكن يلتزم بقرارات الحكومة المصرية والبقاء في منزله وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامته وسلامتنا جميعاً.



إذا تحدثنا عن هاني شاكر الجد.. كيف يتعامل مع حفيديه؟

حفيداي نور عيني، فهما امتداد لابنتي الراحلة دينا التي لازلت أشعر أنها موجودة معي ، حيثُ أشتم رائحتها فيهما. فهما يشبهانها كثيراً في خفة الظل والطباع.

وماذا تحرص على تعليمهما؟

أعلمهما الصلاة والصوم، وممارسة الرياضة، وأشجعهما على الصدق، أحاول أن أغرز بداخلهما الفضيلة وحب الخير والناس.

هل خوفك الزائد عليهما دفعك لمنع أغاني المهرجانات؟

خوفي على أطفالنا جميعاً وليس حفيديّ وحدهما، فلا يمكن تصدير هذه النوعية من الأغاني لهم، حفيدي سألني مرة عن معنى كلمة "حشيش" لم أجد رداً عليه وعجزت عن الكلام حينها.

ترافقك زوجتك دائماً في حفلاتك. ماذا يعني لك؟

نهلة ليست مجرد زوجة وإنما الأم والأخت والصديقة والحبيبة والرفيقة والسند، فهي رفيقة كفاح، تألمنا كثيراً وفرحنا أكثر، ربنا يديمها في حياتي نعمة.

هل تُغار عليك؟

نهلة تتفهم طبيعة عملي جيداً، وأنني فنان ولدي معجبات، كما أنها صديقة لزميلاتي بالمهنة أيضاً.

ما الصفة التي لا تحبها فيك زوجتك نهلة؟

الغضب، عندما أغضب أكون شخصاً مختلفاً تماماً عن الوجه الذي يراني به الجمهور في الحفلات.

والصفات التي تكرهها في المرأة؟

النكد والغرور والعناد.



كادر



أحضر لمسلسل جديد أعود به للتمثيل

وما حقيقة تحضيرك لخوض المجال الدرامي؟

بالفعل أحضّر لمسلسل جديد أعود به للتمثيل مرة أخرى، ولكن لا أرغب في الإفصاح عن أي تفاصيل بشأنه إلا بعد الانتهاء من المشروع.

لديّ هوس بالسيارات

ما علاقة الفنان هاني شاكر بالسيارات؟

لديّ هوس بالسيارات، وشغوف بكل ما هو جديد وخاص بتكنولوجيا السيارات.

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