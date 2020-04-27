تعليق مصطفى خاطر على مشاهدة محمد صلاح لمسلسله "عمر و دياب"

نشر الفنان مصطفى خاطر الـ"ستوري" الخاص باللاعب المصري محمد صلاح" وهو يشاهد مسلسله الرمضاني "عمر و دياب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق خاطر قائلاً:" اجتهد في شغلك لحد ما فخر العرب ينزلك ستوري حبيبي يا فخر العرب ⁦". فخر العرب ⁦". المسلسل من بطولة ، وبطولة كل من على ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، محسن منصور، نهال عنبر، صلاح عبد الله، ويزو، أحمد فتحي، يسرا مصطفى، من تأليف فاورق هاشم ومصطفى عمر.

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