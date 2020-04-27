بالفيديو- سامر مارون يغني مع ابنتيه "يا ناس ارحموا الأرض"

ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان اللبناني ​سامر مارون​ أغنية بعنوان "يا ناس ارحموا الأرض" جمعته بطفلتيه، صورها بشكل عفويّ داخل منزله، خلال فترة الحجر المنزلي التي يلتزم بها مع عائلته، حفاظاً على سلامتهم والسلامة العامة.

اختار سامر أن تكون الأغنية موجهة للأرض في يوم الأرض، في خطوة مميزة، للإضاءة على ما فعله الإنسان بحق نفسه وبحق الأرض التي نعيش عليها، وكيف ارتدت هذه الارتكابات عكسياًَ عليه.

سامر كتب ولحّن الأغنية ونفذها بشكل بسيط وأراد أن يوصل الرسالة، مع طفلتيه لأول مرة، وقد بدأت الأغنية تلاقي رواجاً وانتشاراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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